Жительница Суджи погибла при утренней атаке ВСУ

Врио губернатора Смирнов: жительница Суджи погибла в результате атаки ВСУ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Жительница Суджи погибла при утреннем массированном обстреле ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким покойной.

Также, по его информации, два человека пострадали в Глушковском районе, два — в Большесолдатском, один — в Рыльском и восемь — в самой Судже.

Оперативный штаб принял решение усилить бригады медиков в приграничных районах и осмотреть пункты временного размещения в Курске, чтобы туда могли переехать жители пострадавших домов. Помимо правоохранительных органов, по словам Смирнова, работают и добровольные народные дружины.

Он призвал жителей региона быть максимально осторожными и не поддаваться на провокации.

Ранее Федеральная служба безопасности рассказала о попытках украинских боевиков прорваться в Курскую область, предварительно атаковав села.

Житель Суджи заявил, что в городе прогремели около 90 взрывов.

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