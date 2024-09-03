Подразделения ВСУ взяли в «огневой мешок» у Макеевки

Марочко: российские военные наносят удары по флангам ВСУ в районе Макеевки

Российские военнослужащие наносят удары по флангам украинской группировки, находящейся в районе Макеевки. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале .

Тактическое положение российских войск значительно улучшилось.

«В частности, вокруг украинской группировки, находящейся в районе населенного пункта Макеевка, начал формироваться огневой мешок», — отметил Марочко.

Теперь противнику приходится отбивать не только лобовые атаки, но и прикрывать свои фланги, по которым ВС России наносят удары «в режиме 24/7».

Подполковник в отставке также рассказал об усилении наступательных действий российской армии на Харьковском направлении.

«Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках», — подчеркнул эксперт.

Украина стала получать больше докладов о росте штурмовых действий России под Харьковом.

Ранее ВСУ сосредоточили технику и солдат на Купянском направлении. Тяжелые бои продолжаются, но Синьковка перешла под контроль российских военных, и армия продвигается дальше. Генеральный штаб ВСУ уже признал напряженной ситуацию на Купянском направлении. Российские военные больше 20 раз атаковали этот участок фронта.