Подразделения ВСУ взяли в «огневой мешок» у Макеевки
Марочко: российские военные наносят удары по флангам ВСУ в районе Макеевки
Российские военнослужащие наносят удары по флангам украинской группировки, находящейся в районе Макеевки. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.
Тактическое положение российских войск значительно улучшилось.
«В частности, вокруг украинской группировки, находящейся в районе населенного пункта Макеевка, начал формироваться огневой мешок», — отметил Марочко.
Теперь противнику приходится отбивать не только лобовые атаки, но и прикрывать свои фланги, по которым ВС России наносят удары «в режиме 24/7».
Подполковник в отставке также рассказал об усилении наступательных действий российской армии на Харьковском направлении.
«Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках», — подчеркнул эксперт.
Украина стала получать больше докладов о росте штурмовых действий России под Харьковом.
Ранее ВСУ сосредоточили технику и солдат на Купянском направлении. Тяжелые бои продолжаются, но Синьковка перешла под контроль российских военных, и армия продвигается дальше. Генеральный штаб ВСУ уже признал напряженной ситуацию на Купянском направлении. Российские военные больше 20 раз атаковали этот участок фронта.