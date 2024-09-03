Киев начал получать больше докладов о росте штурмовых действий ВС РФ под Харьковом

Марочко: ВСУ отмечают рост штурмовых действий ВС России под Харьковом

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины отметили рост штурмовых действий российских военных под Харьковом. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, доклады о кратном росте штурмов со стороны ВС России Киев получил от украинских боевиков, дислоцированных в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. Именно на этих участках увеличилось количество боестолкновений, добавил Марочко.

«По докладам, штурмовые действия наших войск поддерживает как артиллерия, так и ВКС», — заявил подполковник ЛНР в отставке.

Марочко добавил, что в рядах ВСУ также отмечают численное превосходство российских военных и лучшую оснащенность войск.

Ранее глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российская армия обязательно освободит Харьков. По его словам, ВСУ оттуда выгонят, чтобы обеспечить безопасность России.

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