Киев начал получать больше докладов о росте штурмовых действий ВС РФ под Харьковом
Марочко: ВСУ отмечают рост штурмовых действий ВС России под Харьковом
Вооруженные силы Украины отметили рост штурмовых действий российских военных под Харьковом. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, доклады о кратном росте штурмов со стороны ВС России Киев получил от украинских боевиков, дислоцированных в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. Именно на этих участках увеличилось количество боестолкновений, добавил Марочко.
«По докладам, штурмовые действия наших войск поддерживает как артиллерия, так и ВКС», — заявил подполковник ЛНР в отставке.
Марочко добавил, что в рядах ВСУ также отмечают численное превосходство российских военных и лучшую оснащенность войск.
Ранее глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российская армия обязательно освободит Харьков. По его словам, ВСУ оттуда выгонят, чтобы обеспечить безопасность России.