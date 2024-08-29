Генштаб ВСУ заявил о тяжелой ситуации на Купянском направлении

Командование ВСУ назвало ситуацию на Купянском направлении напряженной

Фото: РИА «Новости»

Командование украинских войск назвало напряженной ситуацию на Купянском направлении. Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в своем Telegram-канале.

«На Купянском направлении… ситуация напряженная», — говорится в сообщении.

Украинское командование уточнило, что российские военные 23 раза атаковали позиции ВСУ. Генштаб уточнил, что 21 атаку зафиксировали вблизи следующих населенных пунктов — Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка. Боестолкновения продолжаются и сейчас.

В Генштабе отметили, что непростая для ВСУ ситуация также сложилась на Кураховском, Торецком, Лиманском, Покровском и Северском направлениях.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики прикрывались мирными жителями, спасаясь от обстрелов ВС РФ на Купянском направлении. Они прятались в домах мирных жителей и гражданских строениях, стремясь избежать потерь личного состава и бронетехники.

Напоминание фашистам. Убивавшего жителей Донбасса полковника СБУ уничтожили в Кривом Роге

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

Пророчества «мальчика-Ванги». Что известно о провидце Саше Сулине

Majdi Fathi

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

Макрон — тот же Зеленский, на котором просто лучше сидит костюм

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте