Командование украинских войск назвало напряженной ситуацию на Купянском направлении. Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в своем Telegram-канале .

«На Купянском направлении… ситуация напряженная», — говорится в сообщении.

Украинское командование уточнило, что российские военные 23 раза атаковали позиции ВСУ. Генштаб уточнил, что 21 атаку зафиксировали вблизи следующих населенных пунктов — Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка. Боестолкновения продолжаются и сейчас.

В Генштабе отметили, что непростая для ВСУ ситуация также сложилась на Кураховском, Торецком, Лиманском, Покровском и Северском направлениях.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики прикрывались мирными жителями, спасаясь от обстрелов ВС РФ на Купянском направлении. Они прятались в домах мирных жителей и гражданских строениях, стремясь избежать потерь личного состава и бронетехники.