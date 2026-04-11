Подразделения ВС России продвинулись на 1,5 км в районе Мирополья

Российские подразделения продвинулись более чем на полтора километра в районе населенного пункта Мирополье Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас на данном направлении идут активные боевые действия на фронте шириной порядка восемь километров. Также есть продвижение наших войск на более чем 1,5 километра в районе населенного пункта Мирополье Сумской области», — сказал он.

До этого военный эксперт рассказал, что российские военные выдавили украинских боевиков на западный берег реки Удава в районе освобожденного населенного пункта Миропольское. Также отметил, что командование ВСУ, утратившее контроль над Дибровой в ДНР, попыталось усилить свою группировку в Красном Лимане.

Ранее Марочко сообщал, что бойцы ВС России расширили зону контроля у Славянска и отрезали украинскую группировку в районе Святогорска.