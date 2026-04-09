Российские войска отрезали группировку ВСУ в районе Святогорска

ТАСС: ВС России вклинились в оборону ВСУ и отрезали их группировку в Татьяновке

Подразделения ВС России вклинились в оборону ВСУ на востоке Святогорска, отрезав группировку противника в Татьяновке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Тактическая ситуация у противника в Святогорске меняется не в лучшую сторону. В восточной части населенного пункта российские войска вклинились в оборону ВСУ и таким образом отрезали их группировку в Татьяновке от основной», — рассказал собеседник агентства.

До этого российские силовики сообщили, что боевики оборудовали в качестве укреплений подземный храм в исторических пещерах у подножия Святогорской лавры. Это не первый раз, когда ВСУ использовали святыни. Сейчас на этом участке фронта ведутся ожесточенные бои.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о продвижении российских войск на участке Никифоровка — Миньковка в ДНР. Бойцы ВС России расширили зону контроля, наступая на Славянск со стороны Часова Яра.