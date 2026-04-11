Марочко сообщил о переброске техники ВСУ в район Красного Лимана

Командование Вооруженных сил Украины после потери контроля над Дибровой попыталось усилить группировку в районе стратегически важного Красного Лимана в ДНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС .

Он связал такую активность с важностью Красного Лимана для украинской стороны. После утраты Дибровы командование ВСУ пытается не допустить дальнейшего ухудшения позиций на этом участке фронта.

«К сожалению, противник в Красном Лимане еще продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Украинское командование не жалеет сил и средств. Естественно, они перебрасывают дополнительное вооружение и военную технику в данный район», — сказал он.

Накануне российские военные взяли под контроль населенные пункты Диброва в ДНР и Миропольское в Сумской области. По данным Минобороны РФ, за неделю на этих направлениях украинская армия потеряла более 2,3 тысячи военных, десятки единиц техники и большое количество складов боеприпасов.