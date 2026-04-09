Российские бойцы за сутки расширили зону контроля у Славянска

Российские военные расширили зону контроля у Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения на участке Никифоровка — Миньковка. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС .

«За истекшие сутки есть небольшое продвижение юго-западнее Никифоровки: там есть успехи у наших войск. Между Никифоровкой и Миньковкой наши военнослужащие улучшили тактическое положение и расширили зону контроля», — сказал он.

Военный эксперт добавил, что российские подразделения также продолжили наступление на Славянск со стороны Часова Яра. Бои за Славянско-Краматорскую агломерацию являются одним из направлений спецоперации.

Вчера Марочко сообщал, что российские военные вклинились в оборону ВСУ почти на шесть километров в Харьковской области. Подразделения ВС России продвинулись на участке Ольховатка — Колодезное.