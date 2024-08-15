Под Сумами уничтожили установку HIMARS, из которой ВСУ обстреливали Курскую область

Российские военные под Сумами ударом «Искандер-М» уничтожили пусковую установку HIMARS, из которой ВСУ вели обстрел Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Сначала установку отследили с дрона, затем нанесли по ней ракетный удар. Вместе с самой пусковой системой поразили дополнительное вооружение из шести ракет и два автомобиля охранения.

О возможном применении этого оружия, предположительно, 9 августа в районе Рыльска сообщал американский журнал New Lines со ссылкой на видео из социальных сетей.

Месяц назад сообщество «Военная хроника» оценивало общее число уничтоженных и серьезно поврежденных российскими военными HIMARS в диапазоне от 55 до 65.

По данным Министерства обороны, общие потери ВСУ за время боев в Курской области составили до 2640 боевиков, а также 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты и множество другой техники.