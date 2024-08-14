New Lines: ВСУ могли использовать РСЗО HIMARS при атаке на Курскую область

Вооруженные силы Украины могли использовать РСЗО HIMARS при нападении на Курскую область. Об этом сообщил американский журнал New Lines со ссылкой на видео из соцсетей.

«Видео демонстрирует что-то, похожее на удар HIMARS или пусковой ракетной установки M270», — отметили в сообщении.

Согласно видеозаписи, это оружие, возможно, применили 9 августа в районе города Рыльск Курской области.

Минобороны сообщило, что бойцы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили в Курской области бронированную машину украинских боевиков Roshel Senator, поступившую из Канады. После захода в российский регион украинские войска потеряли 37 танков и 32 бронетранспортера.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ранее назвал актом терроризма обстрелы ВСУ гражданских объектов из РСЗО HIMARS и Vampire. Он отметил, что украинские военные специально бьют по мирным жителям.