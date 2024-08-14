ВСУ могли применить РСЗО HIMARS в Курской области

New Lines: ВСУ могли использовать РСЗО HIMARS при атаке на Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины могли использовать РСЗО HIMARS при нападении на Курскую область. Об этом сообщил американский журнал New Lines со ссылкой на видео из соцсетей.

«Видео демонстрирует что-то, похожее на удар HIMARS или пусковой ракетной установки M270», — отметили в сообщении.

Согласно видеозаписи, это оружие, возможно, применили 9 августа в районе города Рыльск Курской области.

Минобороны сообщило, что бойцы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили в Курской области бронированную машину украинских боевиков Roshel Senator, поступившую из Канады. После захода в российский регион украинские войска потеряли 37 танков и 32 бронетранспортера.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ранее назвал актом терроризма обстрелы ВСУ гражданских объектов из РСЗО HIMARS и Vampire. Он отметил, что украинские военные специально бьют по мирным жителям.

Меньше заседаний — больше выхлопа. Что Дюмин будет делать в Курской области

В ответе за тех, кого приручили. Когда Всемирный день бездомных животных и как им помочь

Ковид снова на подъеме. Заболеваемость в России подскочила почти на 30%

Фейк: Рыльск скоро переименуют на украинский манер

Обратный эффект. «Русская угроза» как повод отказаться от поддержки киевского режима

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте