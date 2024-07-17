Стало известно, сколько HIMARS уничтожили бойцы ВС РФ с начала СВО

Российские военные уничтожили от 55 до 65 американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с начала спецоперации на Украине. Данные о количестве уничтоженных или поврежденных комплексов опубликовали на странице сообщества «Военная хроника» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы паблика отметили, что это одна из самых сложных тем для изучения, так как украинская сторона тщательно скрывает потери этого вида вооружения. Постоянно идут споры вокруг того, сколько именно американских РСЗО уничтожили бойцы ВС РФ, а также когда.

При этом известно из открытых данных, что с начала СВО Украине передали от 55 до 57 систем всех типов. Первая пусковая HIMARS была уничтожен летом 2022 года между Краматорском и Дружковкой в ДНР. К концу лета российские военные ликвидировали от восьми до 10 установок. Авторы паблика подсчитали, сколько всего HIMARS уничтожили с начала СВО.

«Только по официальным заявлениям МО РФ и верифицированным источникам с геопривязкой удалось установить порядка 56 эпизодов поражения M142/M270, в ходе которых было уничтожено и/или серьёзно повреждено от 55 до 65 пусковых, что несколько больше, чем официально заявленное число переданных комплексов», — говорится в публикации.

Ранее российская ПВО уничтожила 28 дронов ВСУ и самолет Як-52 с пулеметной установкой.