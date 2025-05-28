Почти 300 украинских дронов сбили над регионами России ночью 28 мая

За ночь российские системы ПВО сбили 296 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Дроны пытались атаковать и атаковали Московский регион, Брянскую, Белгородскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, написал RT.

В Подмосковье силы ПВО сбили за ночь 42 беспилотника. Момент уничтожения одного из дронов попал на видео. Повреждения получили несколько зданий в Чехове. Дом одной из жительниц села Троицкого в округе сгорел дотла. Также после падения обломков БПЛА около станции Крюково получили повреждения два электропоезда «Иволга».