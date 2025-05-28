«Как ядерный взрыв». Дом жительницы Чехова сгорел дотла после ночной атаки дронов

Ночью в Подмосковье сбили десятки украинских дронов. В результате атаки в Чехове повреждения получили несколько домов. Одна из местных жительниц Надежда Р. рассказала 360.ru, что ее жилище полностью сгорело.

«В 03:35 ночи я проснулась от того, что был сильнейший взрыв. Пламя прямо озарило все окно, хотя оно у меня было завешено. Я успела набросить халат, выскочить из дома и увидела, как возле соседнего дома горит какая-то часть», — сообщила Надежда.

По словам женщины, неизвестный фрагмент, возможно, беспилотника, рухнул между ее домом и соседским.

«Моментально вспыхнул соседский дом, и, соответственно, пламя перебросилось потом на наш. Зарево было такое, как когда показывают ядерный взрыв», — добавила она.

Надежда смогла самостоятельно выбежать на улицу. На помощь пришли соседи, один из них перекрыл газ, другие пытались самостоятельно потушить пламя, но ничего не вышло. На место ЧП прибыли спецслужбы.

Собеседница 360.ru добавила, что пыталась забрать из горящего дома сумку, но ее вытащил из здания пожарный.

«Если бы подольше осталась, то я бы задохнулась, наверное», — призналась Надежда.

По ее словам, это был ее дом с мужем, который они строили 15 лет.

«Сгорело все полностью», — сказала Ракина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ «Мичуринец».

«Самое главное — никто из жителей не пострадал. По каждому из случаев на месте работают экстренные службы. Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка», — подчеркнул он.

За ночь системы ПВО уничтожили 42 беспилотника над Московской областью. Один из сбитых дронов вспыхнул около трассы в Подольске.