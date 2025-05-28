Два поезда пострадали после падения обломков БПЛА около станции Крюково

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе станции Крюково в Подмосковье. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, обломки и боевая часть дрона рухнули на территорию депо Крюково. После падения случился взрыв, два состава электропоезда «Иволга» получили повреждения. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что остекление технопарка «Элма» в Зеленограде пострадало во время отражения атаки БПЛА на площади почти 200 «квадратов». Кроме того, сгорела припаркованная рядом машина.

На место ЧП приехал префект Зеленограда Анатолий Смирнов, данных о пострадавших не поступило.

Как отметила газета «Известия», силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника в Московской области. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, средства противовоздушной обороны сработали в 12 муниципальных образованиях.