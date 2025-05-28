Момент уничтожения дрона в Зеленограде попал на видео
Baza: появились кадры с уничтожением беспилотника ВСУ над Зеленоградом
Момент уничтожения БПЛА и падения его фрагментов в Зеленограде попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
Беспилотник разлетелся на части и рухнул на территории города.
В ночь на 28 мая украинские боевики атаковали Москву с помощью дронов. На подлете к городу средства ПВО нейтрализовали 33 аппарата. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП никто не пострадал.
Жители Дубны сообщили, что слышали ночью 15 взрывов. После этого с мест, где упали сбитые дроны, в небо поднялись столбы дыма По словам очевидцев, БПЛА летели со стороны города Конаково в Тверской области.
Всего за ночь в Подмосковье сбили 42 беспилотника, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.