Момент уничтожения дрона в Зеленограде попал на видео

Baza: появились кадры с уничтожением беспилотника ВСУ над Зеленоградом

Момент уничтожения БПЛА и падения его фрагментов в Зеленограде попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza .

Беспилотник разлетелся на части и рухнул на территории города.

В ночь на 28 мая украинские боевики атаковали Москву с помощью дронов. На подлете к городу средства ПВО нейтрализовали 33 аппарата. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Жители Дубны сообщили, что слышали ночью 15 взрывов. После этого с мест, где упали сбитые дроны, в небо поднялись столбы дыма По словам очевидцев, БПЛА летели со стороны города Конаково в Тверской области.

Всего за ночь в Подмосковье сбили 42 беспилотника, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.