Шойгу: Украина отказалась урегулировать ситуацию в стране и обманула сама себя

Украина, отказавшись в 2022 году урегулировать конфликт, в итоге обманула сама себя. Страна утратила контроль над территориями и понесла многочисленные человеческие жертвы, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды ее упускали, каждый раз принимая решения по указке извне», — процитировало его РИА «Новости».

Первый раз власти упустили свой шанс в 2014 году. Тогда украинские политики подписали соглашение об урегулировании кризиса, но решили не исполнять его, а действовать по срежиссированному Западом сценарию госпереворота.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в этом году необходимо подготовить базу для окончания конфликта. Жители республики уже поменяли отношение к переговорам с Россией.

Однако пока Зеленский не спешит к перемирию. Украинские боевики попытались устроить прорыв в Курской области и обстреляли несколько населенных пунктов. Как предположил политолог Сергей Марков, главной целью армии было «закошмарить жителей».