Зеленский: в этом году необходимо подготовить базу для окончания конфликта

Уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира с Россией. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», — подчеркнул он.

До этого политик признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса. При этом президент Владимир Путин неоднократно предлагал решить конфликт мирным путем, но украинские власти на законодательном уровне ввел запрет на переговоры.

Украинцы поменяли подход к переговорам с Россией. Ранее онлайн-журнал Института Куинси Responsible Statecraft опубликовал результаты опроса, которые показали: почти 44% жителей республики считают, что пришло время начать официальный диалог о мире.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак тоже выступил за то, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее. Но Россия больше не пойдет на односторонние уступки. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков призвал договариваться только по принципу «баш на баш».