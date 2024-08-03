Мнение граждан Украины продвинулось в сторону признания того, что конфликт нужно закончить путем переговоров с Россией. Об этом сообщил онлайн-журнал Института Куинси Responsible Statecraft.

В статье привели данные исследования украинской интернет-газеты ZN.ua. Опрос показал, что почти 44% украинцев считают, что пришло время начать официальные переговоры с Россией. Этот результат оказался почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Также, по данным Киевского международного института социологии, доля украинцев, готовых принять территориальные уступки в обмен на прекращение конфликта, за год увеличилась с 10% до 32%.

Авторы публикации отметили, что такие результаты могут говорить об изучении на Украине возможности возобновления прямых контактов с Россией.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что мирный план президента Владимира Путина мог бы спасти сотни тысяч украинцев, но Запад и руководство Украины «отвергают дипломатию».