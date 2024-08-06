«Закошмарить жителей». Стало известно, зачем ВСУ атаковали Курскую область

Политолог Марков: удар по Курской области может предварять атаку на Белгород

Владимир Зеленский может планировать атаку на Белгород, считая его направлением главного удара, а в Курской области пытаться отвлечь российскую армию. Такое предположение выдвинул политолог Сергей Марков в Telegram-канале .

Марков, размышляя о причинах ночной атаки на Курскую область, назвал три возможные версии случившегося.

Другой мотивацией Зеленского, по его словам, может быть желание продолжать осмысленный терроризм против россиян.

«То есть закошмарить жителей России», — объяснил политолог.

Третьей причиной, как он считает, может быть страх украинской власти перед возможными мирными переговорами. По мнению Маркова, Зеленский хочет доказать, что украинская армия якобы наступает.

«И вот даже захватила что-то на российской территории», — добавил он.

Ранее врио губернатора области Алексей Смирнов обратился к местным жителям.