Ночная атака украинских военных на Курскую область являлась частью большого плана Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского. О том, зачем на самом деле военные неожиданно устроили странный рейд, 360.ru рассказал экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, отставной полковник Сергей Хатылев.

Блеф перед Западом

Он напомнил, что украинское руководство уже на протяжении четырех месяцев объявляет о «контрнаступлении» и необходимости срочных поставок оружия с Запада.

«Эти рейдовые действия нужны [для того, чтобы] показать, что ВСУ на сегодняшний день могут [что-то] предпринять <…> господин Сырский и умалишенный Зеленский везде объявляют: „Дайте нам технику <…>, мы 14 бригад подготовили“», — указал эксперт.

По его словам, российские войска активно бьют по украинским военным объектам, поэтому дела у ВСУ обстоят плачевно, даже несмотря на наличие западного вооружения и инструкторов.

«Это аэродромы, места возможной стоянки или аэродромы подлета F-16, уничтожаются командные пункты, пункты управления связи и так далее», — подчеркнул отставной полковник.

По его мнению, Зеленский разработал хитрый план, с помощью которого он задумал обмануть Запад и показать своим кураторам, что ВСУ якобы еще могут дать отпор России. Однако при опытном взгляде на ситуацию становится понятно, что попытка прорыва в Курской области — всего лишь имитация, заключил Хатылев.

«Во всей этой суматохе, после проведенных саммитов, после громко объявленных решений, на фоне выборов в Соединенных Штатах Америки и того, что происходит в Западной Европе, Зеленского заставляют показать, что он что-то еще может», — пояснил он.

Имитация боя

Эксперт обратил внимание, что для прорыва военные всегда сначала используют артиллерию и авиацию, а потом уже применяют танки и пехоту.

«Теперь сопоставьте картину сегодняшней ночи и предыдущих рейдов в Запорожье и в других районах и местностях. Какие-то группы каких-то вооруженных людей на узком участке фронта местности пытаются в боевом контакте сымитировать ситуацию», — подчеркнул он.

Полковник в отставке также выразил сомнения в том, что украинская группа планировала атаковать какой-то определенный военный объект. Он напомнил, что в районе, куда ВСУ пытались зайти, располагались только жилые кварталы.

«В районе Курска самый большой объект — это атомная электростанция, до которой они не дотянутся никаким образом, потому что там и охрана, и оборона, и порядок войск выстроен так, что они туда не пройдут. Аэродром 29-го истребительного полка — то же самое. Он охраняется, обороняется, и туда просто не пройти», — указал специалист.

Он добавил, что сложившаяся ситуация только еще больше продемонстрировала темную суть украинского политического режима.

«Что остается? Беззащитные гражданские объекты, жители, школы, и так далее. Вот и вся характеристика фашистского, нацистского, бандеровского режима господина Зеленского», — заключил Хатылев.

Ранее Telegram-канал Mash напомнил, что российские войска отразили в Курской области атаку ВСУ. По информации издания, боевики штурмовали приграничье с помощью БПЛА и открыли огонь из танков.