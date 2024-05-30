Пять беспилотников ВСУ уничтожили над Краснодарским краем

Минобороны: ПВО уничтожила 5 беспилотников ВСУ в Краснодарском крае

Фото: РИА «Новости»

Пять украинских беспилотников уничтожили утром 30 мая над Краснодарским краем. Об этом сообщило Министерство обороны.

Попытку атаки ВСУ с дронов самолетного типа пресекли около 07:00. Сработали дежурные средства противовоздушной обороны.

Власти Краснодарского края пока не высказывались по поводу случившегося. Информации о последствиях нет.

Накануне утром украинский беспилотник сбили над Армавиром. В ночь на 27 мая ВСУ попытались совершить атаку с беспилотников по гражданским объектам в Геленджике. Система ПВО подавила все беспилотные летательные объекты. В селе Криница обломки дрона повредили недостроенное здание, а в хуторе Джанхот один из беспилотников упал на деревья и спровоцировал пожар. Однако огонь быстро потушили, никто не пострадал. А в ночь на 19 мая шесть беспилотников ВСУ рухнули на территории НПЗ в Славянском районе Краснодарского края. Заводу пришлось временно приостановить работу.

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