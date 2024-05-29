Украинский беспилотник сбили над Армавиром

Губернатор Кондратьев: силы ПВО уничтожили БПЛА над Армавиром

Фото: РИА «Новости»

На юге России ликвидировали украинский беспилотник. Силы ПВО поразили его над Армавиром, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат», — заявил он.

Кондратьев сообщил, что разрушений не зафиксировали, а местные жители не обращались за медпомощью. Начались поиски места падения обломков сбитого дрона.

В Белгородской области ночью нейтрализовали один БПЛА и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град». В регионе неоднократно объявляли ракетную опасность. В течение дня 28 мая военные сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer, реактивный снаряд «Ольха» и дроны.

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