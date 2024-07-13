Песков заявил, что Европа трещит по швам

Песков: для Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам

Фото: РИА «Новости»

Для Европы наступили не лучшие времена. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«И Европа сейчас трещит по швам», — подчеркнул он.

Песков добавил, что повторение истории неизбежно. Кроме того, России хватает потенциала, чтобы сдерживать размещаемые в Европе американские ракеты.

Ранее Песков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Американский лидер назвал российского коллегу «безумным убийцей». Представитель Кремля отметил, что подобные слова не только не красят хозяина Белого дома, но и абсолютно неприемлемы.

«Наши наступают». Контратаки ВСУ не принесли никакого результата

The Beatles закончили рок-н-ролл — 60 лет назад

Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне.Что известно к этому часу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте