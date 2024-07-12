Песков назвал неприемлемым высказывание Байдена в адрес Путина

Высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина является недопустимым и непозволительным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств», — процитировало его РИА «Новости».

Он отметил, что подобные слова не красят хозяина Белого дома, а в Кремле считают их абсолютно неприемлемыми.

Ранее Байден на саммите НАТО назвал Путина «безумным убийцей», а также заявил, что у него нет веских оснований для разговора с российским президентом.

Кроме того, в том же выступлении он оговорился и назвал Путина президентом Украины.