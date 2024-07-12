Байден снова попытался оскорбить Владимира Путина

Американский лидер Джо Байден снова попытался оскорбить российского президента Владимира Путина. Это произошло во время его речи на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. Слова главы Штатов передало РИА «Новости» .

«Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин начал специальную военную операцию на Украине. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем», — сказал лидер Америки.

Также Байден заявил, что гипотетические удары ВСУ вглубь России бессмысленны, потому что не помогут Украине. Так он ответил на вопрос, стоит ли разрешать Украине обстреливать российские регионы американским оружием.

При этом лидер США иногда не может отличить Путина от Зеленского. Во время речи он перепутал президентов и назвал фамилию российского главы, имея в виду украинского. Потом глава Штатов поправился и объяснил ошибку тем, что якобы «сосредоточен на победе над Путиным».