Размещение дальнобойных ракет в ЕС назвали сигналом России

Намерение Соединенных Штатов разместить дальнобойные ракеты в Европе говорит о посылаемом сигнале России. Такое мнение выразил в беседе с журналистами Berliner Zeitung военный эксперт и научный сотрудник Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северин Плейер.

«И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы», — процитировали его авторы статьи.

Плейер отметил, что США сильно отстают в ядерном тактико-оперативном плане от РФ. По этой причине развертывание ракет Tomahawk или SM-6 у него не вызывает удивления.

На днях в США заявили, что истребители F-16, подаренные ВСУ, не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве, так как они устарели. Более того, F-16 очень заметны, их можно с легкостью обнаружить.