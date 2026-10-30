Более 50 журналистов из разных государств прибыли в Алешки Херсонской области, чтобы освещать гуманитарную миссию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с автором ИС «Вести» Евгением Поповым.

«Украинская группа, американские журналисты, журналисты из разных стран, большое количество, более 50 журналистов, поэтому все открыто происходит. Это очень важно», — сказала она.

Ранее Народный фронт направил жителям Алешковского муниципального округа Херсонской области четыре машины с гуманитарной помощью — это больше 32 тонн груза. Среди отправленного — продукты питания, вода, медицинские препараты, санитарно-гигиенические предметы, а также средства для защиты от холода.

Как отметил президент России Владимир Путин, Украина довела ситуацию в Алешках до гуманитарной катастрофы.