В ходе разминирования в Алешках погибли два человека

Лантратова рассказала о гибели двух человек в Алешках при разминировании

Во время расчистки гуманитарного коридора в Алешки Херсонской области погибли два человека. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова телеканалу «Звезда» .

«При разминировании погиб сапер, также погиб еще один человек», — рассказала она.

Она выразила соболезнования родным и близким погибших. Омбудсмен добавила, что сейчас организованы все меры безопасности. Она подчеркнула важность миссии по передаче гуманитарной помощи нуждающимся людям.

Уполномоченный по правам человека выехала в Алешки накануне. Ее сопровождают свыше 50 журналистов из разных стран.

В составе колонны — большой груз гуманитарной помощи и транспорт для вывоза мирных жителей. Режим тишины в окрестностях города соблюдается с 28 октября.