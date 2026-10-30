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    В ходе разминирования в Алешках погибли два человека

    Лантратова рассказала о гибели двух человек в Алешках при разминировании

    Фото: РИА «Новости»

    Во время расчистки гуманитарного коридора в Алешки Херсонской области погибли два человека. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова телеканалу «Звезда».

    «При разминировании погиб сапер, также погиб еще один человек», — рассказала она.

    Она выразила соболезнования родным и близким погибших. Омбудсмен добавила, что сейчас организованы все меры безопасности. Она подчеркнула важность миссии по передаче гуманитарной помощи нуждающимся людям.

    Уполномоченный по правам человека выехала в Алешки накануне. Ее сопровождают свыше 50 журналистов из разных стран.

    В составе колонны — большой груз гуманитарной помощи и транспорт для вывоза мирных жителей. Режим тишины в окрестностях города соблюдается с 28 октября.

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