В ходе разминирования в Алешках погибли два человека
Лантратова рассказала о гибели двух человек в Алешках при разминировании
Во время расчистки гуманитарного коридора в Алешки Херсонской области погибли два человека. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова телеканалу «Звезда».
«При разминировании погиб сапер, также погиб еще один человек», — рассказала она.
Она выразила соболезнования родным и близким погибших. Омбудсмен добавила, что сейчас организованы все меры безопасности. Она подчеркнула важность миссии по передаче гуманитарной помощи нуждающимся людям.
Уполномоченный по правам человека выехала в Алешки накануне. Ее сопровождают свыше 50 журналистов из разных стран.
В составе колонны — большой груз гуманитарной помощи и транспорт для вывоза мирных жителей. Режим тишины в окрестностях города соблюдается с 28 октября.