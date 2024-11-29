Песков ответил Байдену на слова о «возмутительных» российских ударах

Песков: Россия даст ответ на каждый удар по своей территории

Россия даст адекватный ответ на каждый удар, нанесенный западными ракетами. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о «возмутительных атаках» российских военных.

«В своем недавнем заявлении президент [России Владимир] Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом», — процитировал представителя Кремля ТАСС.

Удары по украинским объектам, подчеркнул Песков, военные наносили в качестве ответа. Такая практика будет продолжаться.

Во время визита в Казахстан Владимир Путин сообщил, что в среду и четверг российская армия использовала 100 ракет и 466 беспилотников для ударов по украинским военным, энергетическим и промышленным объектам. Всего войска поразили 17 целей. По словам президента, эти удары были ответом на обстрелы российской территории американскими ракетами ATACMS.

Ранее Путин не исключил удары по центрам принятия решений на Украине. После Верховная рада перенесла место заседаний из страха перед ударом «Орешником».