Верховная Рада перенесла место заседаний из страха перед ударом «Орешником»

Правительство Украины перенесло заседание Рады в другое место из-за страха перед ударом «Орешника». Об этом сообщила газета Financial Times .

По данным журналистов, теперь заседания будут проводить не в здании на улице Грушевского, а в охраняемом правительственном районе.

Помимо этого, по информации FT, в секретное место перенесли администрацию президента Владимира Зеленского, кабинет министров и Национальный банк Украины.

Ранее президент Владимир Путин допустил, что ВС России могут применить «Орешник» для атаки по центрам принятия решений в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона не намерена «палить из пушки по воробьям», для каждой цели будет свой ответ. По его словам, все, что находится в эпицентре взрыва от «Орешника», разделяется на элементарные частицы. Ракетный комплекс запустили в серийное производство.