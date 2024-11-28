Путин оценил ущерб объектам в Курской области от ракет ATACMS
Путин: ущерб объектам в Курской области от ракет ATACMS минимален
Ракеты ATACMS, которыми украинские войска попытались атаковать Курскую область, нанесли ей минимальный ущерб. Об этом сообщил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ, его процитировала пресс-служба Кремля.
«Так ущерб минимальный, но, тем не менее, сам факт использования, конечно, мы не можем на это не обратить внимания», — заявил глава государства в ответ на вопрос одного из журналистов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя удары ракетами, процитировал несколько русских пословиц и добавил, что любое терпение рано или поздно заканчивается.
Украинские боевики ударили ракетами ATACMS по аэродрому Халино и зенитно-ракетному дивизиону в Курской области. Пострадала РЛС, ранения получили несколько военнослужащих.