Путин оценил ущерб объектам в Курской области от ракет ATACMS

Ракеты ATACMS, которыми украинские войска попытались атаковать Курскую область, нанесли ей минимальный ущерб. Об этом сообщил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ, его процитировала пресс-служба Кремля.

«Так ущерб минимальный, но, тем не менее, сам факт использования, конечно, мы не можем на это не обратить внимания», — заявил глава государства в ответ на вопрос одного из журналистов.

Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя удары ракетами, процитировал несколько русских пословиц и добавил, что любое терпение рано или поздно заканчивается.

Украинские боевики ударили ракетами ATACMS по аэродрому Халино и зенитно-ракетному дивизиону в Курской области. Пострадала РЛС, ранения получили несколько военнослужащих.