Байдена возмутили ответные удары России по ВСУ

Действующий президент США Джо Байден назвал ответные удары России по позициям украинских военных «возмутительными», сообщило РИА «Новости» . По мнению политика, это должно быть очередным напоминанием о важности поддержки Украины.

В течение недели ВС России наносили удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ в ответ на удары украинских боевиков по российским территориям.

«Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии», — заявил Байден.

Также он подчеркнул, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, и заверил, что в скором времени для ВСУ будут новые поставки оружия.

Ранее президент Владимир Путин предупредил, что российские военные при необходимости будут использовать систему «Орешник» для атаки по центрам принятия решений. Он подчеркнул, что Россия не будет действовать бездумно, для каждой цели существует подходящее средство поражения.