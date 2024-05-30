Песков оценил риски снижения турпотока на юг России на фоне обстрелов

Турпоток на юге России высокий уже сейчас, и вряд ли он снизится на фоне обстрелов ВСУ. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался, там в целом он круглогодично высокий. <…> Поэтому сейчас мы там такой опасности (опасности его снижения — прим. ред.) не видим», — процитировало его РИА «Новости».

Только за утро 30 мая ВСУ дважды попытались атаковать Краснодарский край с беспилотников. Около 07:00 над регионом уничтожили пять дронов ВСУ. Еще один беспилотный летательный аппарат засекли и ликвидировали в 08:20. Утром 29 мая украинский беспилотник сбили над Армавиром. В ночь на 27 мая атаку попытались совершить по гражданским объектам в Геленджике.