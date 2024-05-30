Еще один беспилотник ВСУ сбили в Краснодарском крае

Минобороны: ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Краснодарским краем

Еще один беспилотник ВСУ уничтожили над Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны .

Очередную попытку украинских боевиков атаковать российскую территорию с дронов самолетного типа пресекли примерно в 08:20. Сработали дежурные средства противовоздушной обороны.

Около 07:00 в Краснодарском крае ликвидировали пять беспилотников ВСУ. Тем же утром украинский беспилотный летательный аппарат атаковал электроподстанцию в Запорожской области. Часть города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка — всего 1875 абонентов — лишилась света. Пострадавших нет.

Накануне, 29 мая, дрон ВСУ сбили над Армавиром, а в ночь на 27 мая беспилотники уничтожили в Геленджике. В селе Криница повреждения получило недостроенное здание, а в хуторе Джанхот возник пожар, который оперативно потушили.

Украинские боевики пытаются атаковать российские объекты практически ежедневно. Ранее 360.ru подробно рассказывал, как и откуда наносятся удары с беспилотников.