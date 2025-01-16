«Передадим привет». Зеленский пригрозил ответить на полет БПЛА у Рады

Зеленский пообещал России нанести ответный удар после полета БПЛА в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах нанести ответные удары по России после недавней атаки Киева с использованием дронов. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина».

Украинский лидер прокомментировал атаку во время своей встречи с премьер-министром Великобритании Кирусом Стармером.

«Мы тоже передадим привет», — сказал он.

Британский премьер-министр накануне прибыл в Киев. Ряд украинских СМИ сообщили, что над местом проведения встречи Зеленского и Стармера был перехвачен БПЛА.

Утром в среду, 15 января, в центре украинской столицы на улице Крещатик произошло возгорание на электроподстанции. Рядом с указанным адресом находится Банковая улица, где расположен офис президента страны. В тот день на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Ночью 14 января система ПВО сработала в Киеве на левом берегу Днепра. Мэр города Виталий Кличко заявил об атаке БПЛА.