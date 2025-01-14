Взрывы прозвучали в Киеве

Серия взрывов прогремела в Киеве после воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Согласно информации издания, глава города Виталий Кличко заявил что на левом берегу работают средства ПВО. Других подробностей не приводилось.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас сигналы воздушной тревоги звучат в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. Сирены включили в 21:53 по московскому времени.

Ранее российские военные нанесли ударил по Кривому Рогу в направлении микрорайона «95-й квартал», где одно время жил президент Украины Владимир Зеленский. Также взрыв прогремел в районе завода и топливных резервуаров в городе Змиев Харьковской области.