Электроподстанция загорелась в центре Киева недалеко от офиса Зеленского

Утром 15 января в центре Киева загорелась электроподстанция. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«На улице Крещатик, 15 загорелась электрическая подстанция. Временно без электроэнергии остались жители четырех жилых домов», — заявили в мэрии.

В пресс-службе администрации добавили, что специалисты уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. Свет потребителям вернут ориентировочно в течение четырех часов.

Рядом с указанным адресом находится станция метро «Крещатик», а также Банковая улица, где расположен офис президента страны Владимира Зеленского. Утром 15 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Киеве она продолжалась 2,5 часа.

Вечером во вторник в Киевской областной военной администрации сообщили о взрывах из-за работы системы противовоздушной обороны. Военные зафиксировали дроны на территории региона. Местным жителям запретили снимать процесс уничтожения БПЛА.