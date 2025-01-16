Стала известна цель визита Стармера на Украину

Кир Стармер прибыл на Украину в первый раз на посту премьер-министра Великобритании. Об этом сообщила The Guardian.
В рамках поездки политик встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и подпишет с ним соглашение о «столетнем партнерстве» между двумя странами. Целью документа станет укрепление сотрудничества в сфере обороны.
Стармер в ходе визита на Украину обсудит с местными чиновниками гарантии безопасности, которые может предоставить Британия, в том числе возможность отправки военных в составе сил по поддержанию мира после завершения конфликта с Россией.
Ранее Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно поделились мнениями о совместной отправке своих войск под видом миротворцев на Украину после потенциальной сделки по окончанию боевых действий.
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