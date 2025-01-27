«Открыли проезд». Штурмовик раскрыл подробности освобождения Великой Новоселки

Освободившие Великую Новоселку штурмовые бригады российских войск зашли в поселок с трех сторон, сделав неожиданный для противника маневр. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал военнослужащий 1-й штурмовой роты «В», 5-й танковой бригады с позывным Бес.

Он пояснил, что его подразделение выдвинулось по основной дороге, чтобы достичь центральной части поселка, другие бригады шли с двух сторон.

«Шли как на 9 Мая, на парад. Зайти, конечно, было сложновато. Подбили наш танк, мы двинулись без танка, шли самыми первыми в колонне. Подбили нашему взводу мотолыгу. Весь удар мы приняли на себя. Тем самым открыли проезд в населенный пункт», — заявил Бес.

Военный добавил, украинские боевики встретили российские войска ударами дронов и артиллерии. Но осознав, что сопротивление бесполезно, бросили свои позиции и убежали. По словам Беса, серьезного сопротивления со стороны противника, как это было в Угледаре, он не заметил.

Об освобождении Великой Новоселки пресс-служба Минобороны сообщила в минувшее воскресенье, 26 января. В ведомстве заявили, что в боях за поселок приняли участие подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Взятие Великой Новоселки произошло после освобождения сел Нескучное и Времевка, входящих в агломерацию с поселком, который в Минобороны назвали стратегически важным узлом обороны и логистики ВСУ.