Российские войска взяли под контроль населенный пункт Орловка в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 589-го и 433-го мотострелковых полков с успешно проведенной операцией, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе специальной военной операции, взламывая неприступную оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. В боях за Бердычи, Новоалександровку и Евгеновку личный состав полка показал образцы смелости и отваги», — заявил он в телеграммах командованию и личному составу подразделений.

Белоусов поздравил военных со взятием Орловки и сообщил о поощрении. Более 2,5 тысячи военнослужащих отметят ведомственными знаками отличия и госнаградами.

Об освобождении Орловки стало известно 27 августа. Подразделения группировки войск «Центр» оттеснили украинские подразделения на Запад. В этот же день Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинским аэродромам, сообщили «Известия». В Хмельницкой области военные атаковали территорию у склада боеприпасов противника.