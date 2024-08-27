Российские войска нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам ВСУ

МО РФ: российские войска нанесли массированный удар по аэродромам ВВС Украины

Фото: РИА «Новости»

Минувшей ночью российские военные нанесли ракетный удар по украинским аэродромам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вооруженные силы РФ высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесли групповой удар по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что при атаке были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты и аэробаллистические ракеты «Кинжал». Подчеркивается, что ударные средства успешно поразил все назначенные цели.

Ранее во вторник Минобороны показало кадры уничтожения очередной американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Также оборонное ведомство демонстрировало видео уничтожения украинской ДРГ на Кинбурнской косе в Херсонской области. Бойцы группы войск «Днепр» уничтожили более 10 военнослужащих ВСУ и два десантных катера.

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