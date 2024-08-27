Российские военные освободили село Орловка в ДНР

Минобороны: село Орловка в ДНР перешло под контроль российских сил

Российские войска во вторник, 27 августа, освободили населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Населенный пункт перешел под контроль России благодаря работе подразделения группировки войск «Центр», сообщили в военном ведомстве.

Российские военные нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в селах Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка в ДНР, добавили в Минобороны.

Также ВС России отразили семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

В пресс-службе уточнили, что противник на данном направлении потерял до 530 солдат, танк, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике.