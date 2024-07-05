Украине дорого обойдется ошибка командования ВСУ в Полтавской области. Такое мнение выразили журналисты ZDF.

«Трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолеты Су-27 так близко к линии фронта», — написали авторы материала.

По мнению журналистов, после атаки руководству Украины придется сократить использование аэропорта Миргород. Авторы раскритиковали ВСУ за плохую защиту воздушной гавани.

По данным Минобороны, российские войска ударили высокоточным оружием по аэропорту Миргород в Полтаве. В результате ВС РФ уничтожили пять и повредили два самолета Су-27. Спустя день российские войска снова атаковали этот аэропорт. Ударом «Искандера» уничтожили боевой вертолет МИ-24 и личный состав ВСУ.

Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс назвал атаку российских войск успешной, а ущерб авиации Украины — «неприемлемым». Глава МИД республики Дмитрий Кулеба потребовал от западных союзников больше боеприпасов, а также призвал разрешить атаковать российские аэродромы.