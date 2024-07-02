Уничтожение украинских Су-27 на аэродроме Миргород показали на видео

Минобороны показало видео группового удара по Су-27 на аэродроме Миргород

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ВС России нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме Миргород в Полтавской области. Видео боевой работы расчетов опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

«Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным ведомства, российские бойцы уничтожили пять действующих многоцелевых истребителей Су-27. Еще двум находящимся на ремонте самолетам нанесли повреждения.

Накануне, 1 июля, Минобороны привело статистику по уничтожению техники противника. С начала проведения спецоперации подразделения ВС России лишили ВСУ более 610 самолетов и свыше 270 вертолетов, 27 040 беспилотников и 535 ЗРК.

Кроме того, украинская армия потеряла более 16 470 танков, 1362 боевых машин РСЗО, 11 185 орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 23 200 единиц специальной военной автомобильной техники