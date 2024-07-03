В США признали успешным удар России по аэродрому Миргород

«Ущерб, нанесенный потрепанным украинским Военно-воздушным силам и бригадам армейской авиации, неприемлемый», — написал он.

По словам журналиста, Вооруженные силы Украины не смогут восполнить потери из-за нехватки самолетов. Причиной успешного удара российской армии Экс назвал недостаток у ВСУ средств противовоздушной обороны.

Во вторник, 2 июля, Министерство обороны России сообщило об уничтожении пяти и повреждении двух самолетов Су-27 групповым ударом высокоточного оружия по аэропорту Миргород в Полтаве. В ведомстве также опубликовали видеокадры атаки.

На следующий день вооруженные силы России нанесли еще один удар «Искандером» по тому же аэропорту. В результате удалось уничтожить боевой вертолет МИ-24, а также личный состав противника.