В США признали успешным удар России по аэродрому Миргород

Forbes назвал ущерб, нанесенный ВС РФ украинской авиации, неприемлемым

Фото: РИА «Новости»

Удар российских ВКС по аэродрому Миргород в Полтаве оказался успешным. Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс назвал нанесенный украинской авиации ущерб неприемлемым».

«Ущерб, нанесенный потрепанным украинским Военно-воздушным силам и бригадам армейской авиации, неприемлемый», — написал он.

По словам журналиста, Вооруженные силы Украины не смогут восполнить потери из-за нехватки самолетов. Причиной успешного удара российской армии Экс назвал недостаток у ВСУ средств противовоздушной обороны.

Во вторник, 2 июля, Министерство обороны России сообщило об уничтожении пяти и повреждении двух самолетов Су-27 групповым ударом высокоточного оружия по аэропорту Миргород в Полтаве. В ведомстве также опубликовали видеокадры атаки.

На следующий день вооруженные силы России нанесли еще один удар «Искандером» по тому же аэропорту. В результате удалось уничтожить боевой вертолет МИ-24, а также личный состав противника.

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