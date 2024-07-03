Экипаж оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударил по аэродрому ВСУ в Полтаве. Кадры работы российских военных оказались в распоряжении «Известий» .

Бойцы ВС РФ нанесли высокоточный удар по вертолету Ми-24, а также по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ. Помимо уничтожения боевого вертолета, известного также как «Крокодил», были ликвидированы четыре автомобиля и 20 украинских боевиков.

Уничтоженный кассетной боевой частью ракеты «Искандер-М» вертолет использовался Украиной для обеспечения огневой поддержки наземных войск, транспортировки личного состава и проведения поисково-спасательных операций. Его уничтожена ударило по боевым возможностям ВСУ.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз усомнился в возможностях украинской армии скрыть местоположение своих военных самолетов от ВС РФ. Он напомнил, что после удара Россией по Миргороду Украина потеряла два многоцелевых истребителя Су-27, еще четыре самолета получили сильные повреждения.