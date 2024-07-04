Кулеба потребовал уничтожить российскую авиацию

Кулеба потребовал от Запада больше ракет и право бить по российским аэродромам

Фото: РИА «Новости»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Запада больше боеприпасов и разрешение бить по российским аэродромам. По его словам, это сможет изменить ситуацию на поле боя. Об этом он заявил в интервью Литовскому национальному телевидению.

В интервью Кулеба поблагодарил союзников за помощь и разрешение наносить удары по российской территории в приграничной зоне. Но тут же потребовал от них следующего шага — позволить ВСУ уничтожать российскую авиацию на аэродромах. Украинский дипломат признал, что превосходство России в воздухе является болевой точкой для украинской армии.

«Если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов… это будет огромным вложением в изменение ситуации на поле боя», — подытожил Кулеба.

В начале недели российская армия нанесла групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме Миргород в Полтавской области. В результате были уничтожены пять самолетов Су-27, еще два истребителя получили серьезные повреждения. Минобороны России опубликовало кадры удара.

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