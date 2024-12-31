Опасность атаки БПЛА объявили в Смоленской области

В Смоленской области сработало оповещение о воздушной опасности. Губернатор Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки беспилотником.
«Смоленская область — опасность БПЛА. В случае работы ПВО сохраняете спокойствие», — заявил он.
Анохин призвал местных жителей избегать открытых пространств, а в случае обнаружения обломков дронов не приближаться к ним.
Громкие звуки в ночь на 31 декабря раздались в окрестностях Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о перехвате двух беспилотников на большой высоте и одного безэкипажного катера в акватории Черного моря.
На Украине раздались взрывы в Киеве и Киевской области. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об отражении удара и призвал горожан спуститься в укрытия. Некоторые местные телеканалы показали предупреждение об ударе ракетой «Орешник», однако журналисты назвали это проделками хакеров.
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