Силы ПВО перехватили в районе Севастополя два беспилотника

Жители Севастополя услышали взрывы от сработавшей системы ПВО. Военные перехватили над Черным морем два беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря», — написал он.

Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах, несмотря на то, что военные обезвредили дроны на большой высоте над морем. Он подчеркнул, что обстановка находится под контролем.

Еще один беспилотник силы ПВО уничтожили в Орловской области. Власти сообщили об отсутствии повреждений и пострадавших.

Гораздо более разрушительной стала атака на центральную районную больницу в городе Алешки в Херсонской области. Боевики нацелили беспилотник на кабинет главврача и убили его заместителя. МИД России сообщил о причастности НАТО и призвал международные организации осудить удар.