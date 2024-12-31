В Севастополе уничтожили один безэкипажный катер ВСУ

«По предварительной информации уничтожен один БЭК», — написал он.

Развожаев отметил, что в ходе отражения попытки атаки надводных дронов в Севастополе раздавались громкие звуки. В минувший понедельник, 30 декабря, севастопольцы также услышали взрывы от сработавшей системы ПВО. Позже стало известно, что российские военные сбили над Черным морем два украинских беспилотника.

Ранее губернатор опубликовал видео, в котором описывается порядок действий для жителей Севастополя. Он напомнил, что при срабатывании воздушной тревоги необходимо сразу же спрятаться в укрытие. Те люди, которые остались дома, должны отключить электричество, газ и воду. После этого нужно сесть на пол у несущей стены как можно дальше от окон.